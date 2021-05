El conductor Rodrigo González se unió a la indignación de su compañera Gigi Mitre por las propuestas del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, de cara a la segunda vuelta que se realizará el 6 de junio.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González recordó que pese a ser conductores de un espacio de espectáculos, tienen derecho de pronunciarse como todo peruano.

“Tenemos no solo el derecho, la obligación de hacernos sentir. Cada uno toma la decisión final, pero este país es de todos y a nosotros cada vez nos queda menos, es de tus hijos, va a ser de tus nietos”, expresó.

En ese sentido, Rodrigo González le dio la razón a Gigi Mitre al expresar su preocupación de que Castillo instale una dictadura en el país: “Hay gente que llega al poder y no la sacas más, no la sacas más y así como mañana te dicen qué tienes que ver o qué no tienes que ver, pasado mañana van a tomar otras decisiones, van a tomar muchas decisiones por ti y por tu familia”.

Por esta razón, Rodrigo González recordó que Venezuela ya pasó por una situación similar al aplicar un plan de gobierno muy parecido al de Pedro Castillo.

“Ya sabemos, porque les pueden preguntar a todos los hermanos venezolanos, que incluso no te gusta que estén aquí porque dicen que vienen a quitar el trabajo, porque han venido a quitarnos oportunidades y todo lo que se dice en la calle -dejémonos de hipocresías, esto no es xenofobia ni mucho menos porque los entendemos- porque vienen de pasar el horror que nos están ofreciendo, entonces no hace falta más que girarte y preguntarle a un venezolano, que estamos llenos de venezolanos en nuestro país, por qué están aquí, huyendo de qué vienen, y está la respuesta que tenemos todos los peruanos”, sentenció.

