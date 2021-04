Rodrigo González arremetió contra la periodista de “Mujeres al Mando”, Thais Casalino, quien en su espacio televisivo contó que tuvo toda la libertad para hacerle las preguntas que ella consideraba a Yahaira Plasencia.

Rodrigo González “Peluchín” opinó sobre la explicación que dio Thais Casalino, donde dijo que ella acudió sola a la entrevista, la cual le comunicaron que sería a las 5 de la tarde y donde le permitirían hacer las preguntas que ella consideren pertinentes.

“Ahora resulta que no sé cuánta trayectoria tiene, yo nunca he sabido dónde estaba. ¿Tiene 21 años de trayectoria? Fuera de la trayectoria, su explicación no le entendí nada, era una cantinflada”, respondió Rodrigo González “Peluchín” en “Amor y Fuego”.

Rodrigo González no tuvo reparos en tildarla de “títere” y asegurar que quizá muy pronto veamos a Yahaira en Latina.

“Quedó demostrado que son títeres y por mucho que hablen de su trayectoria. Esta todo arreglado y seguro falta poco para verla en algún espacio de Latina”, acotó “Peluchín”.

