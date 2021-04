Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido intervenida por la Policía cuando se encontraba disfrutando de una fiesta en una vivienda ubicada en Cieneguilla. Sin embargo, ahora Samuel Suárez denuncia que estaría siendo fuertemente insultado por redes sociales por un presunto familiar de la salsera.

El creador del portal web de espectáculos “Instarándula” comentó que este hecho se habría suscitado tras haber cuestionado la actitud de la cantante, quien se escondió dentro de una maletera para evitar ser detenida por los agentes policiales.

“Paro un rato mi contenido habitual para denunciar a esta cuenta pública. No es la primera vez que recibo insultos por mi opinión, nunca faltan y tampoco me van a callar recordándome que estuve por morir hace unos años. Pero en este caso se trata de un familiar de Yahaira Plasencia. Lamentable”, comenzó diciendo el periodista.

En los pantallazos que compartió ‘Samu’, se logra ver la cantidad de insultos que recibe por parte de Velásquez Penalillo, quien sería un familiar de Yahaira. “Te salvaste de la muerte, pero sigues siendo un desgraciado”, expresó la mujer.

“Si esta señora quiere dárselas de ‘hater’ y creía que no iba a ver su perfil y menos exponerla, está muy equivocada, y sí, estuve a punto de morir y lo tengo muy presente todos los días. No necesito que me lo recuerden”, agregó Suárez.

“Si no le gustan mis opiniones, no me estén mandando a los familiares a insultarme con cosas tan bajas, no lo voy a permitir de nadie nunca. Estoy cumpliendo mi trabajo en mi plataforma que es privada, y no me pesa el dedo para denunciar estos hechos, por más estima que le guardo a Yahaira”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR