Rodrigo González y Gigi Mitre, presentadores de l programa ‘Amor y Fuego’ se pronunciaron por los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los cuales - de momento - favorecen al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

Los conductores de Willax hicieron un llamado a la calma y sostuvieron que ellos prefieren esperar a que los resultados de la ONPE lleguen al 100%, con los resultados del voto de los peruanos en el extranjero.

“Ayer el Flash Electoral dijo una cosa; el conteo rápido, dijo otra; antes de irnos a dormir, otra; y hace una hora cambió (...) Veo que mucha gente celebra. Cuando están abajo gritan ‘fraude’, instan a marcha; pero cuando van arriba, allí sí celebran”; comentó el popular ‘Peluchín’.

“Por eso hay que esperar, calma, serenidad”, agregó Gigi.

“Falta casi más del 70% de los votos extranjeros y las actas impugnadas, pueden jugar un papel importante. Al 100% recién sabremos el resultado final“, sostuvo Rodrigo.

Como se recuerda, previo a las elecciones, Rodrigo y Gigi confirmaron que le darían su voto a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), tildando de ‘comunista’ a Pedro Castillo.

Gigi Mitre explota contra Pedro Castillo

Gigi Mitre fue tendencia en mayo cuando cuestionó duramente la candidatura del aspirante presidencial Pedro Castillo.

“¿Con qué le va a dar trabajo a la gente si ni siquiera puede hacer una multiplicación? (…) ¿Cómo es posible que un candidato presidencial, que es maestro, no sepa qué es monopolio? No me interesa que me odien, que me digan lo que quieran, total, no tengo nada que perder: a Keiko le dije desgraciada en su cara”, fustigo la conductora de televisión.

“No le tenemos miedo, señor Castillo, parado y sin polo. ¡No a la dictadura, viva la democracia y viva el Perú!”, sentenció.

