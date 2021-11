¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se calló nada y crítico duramente a Magaly Medina, por asistir y disfrutar de una corrida de toros; evento que le parece muy deplorable, “ya que asesinan y torturan a un animal”.

“La Magaly llamó pituquitos limeños a los que no les gusta la corrida de todos. Entonces, ella para demostrar que es una persona sensible con los animales, como yo soy provinciana y en provincia me han enseñado desde pequeña a ir a las corridas de toros... ¿Por qué no la sacan del aire y le hacen un favor?”, comenzó diciendo.

“Que argumento tan facilista. Hay que respetar la opinión de los demás, pero qué estás haciendo tú, cuando utilizas como argumento decirles a los que no les gustan las corridas de toro.... Me parece que esto la sigue pintando de cuerpo entero”, agregó indignado.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ dio los motivos por los cuales no está a favor de las corridas de toros, pues asegura que para él, los animales son los seres más bondadosos del planeta.

“Los animales, que son los seres más inocentes, más bondadosos del planeta, yo por eso ando más con mis gatos, que con las personas. Porque sé que no voy a recibir ninguna desilusión, puñalada trasera, ningún engaño, donde no voy a ser traicionado, entonces realmente esto si me moviliza”, expresó.

“En muchos lugares ya está claro que la muerte y la tortura, no es arte ni cultura, pero es que para mucha gente sí les resulta entretenido, divertido de ver, van comen y chupan, hacen todo esto mirando como matan a un animal, es algo que no me cabe en mi cabeza ni en el corazón”, finalizó diciendo.

