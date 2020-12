Rodrigo González no se quedó callado tras las lágrimas del alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, y cuestionó duramente que haya anunciado su separación de Sofía Franco en medio de este complicado momento.

“Yo creo que él estaba preocupado por dejar muy en claro que ya no tenía nada que ver con Sofía. Y digamos que, si es así y es hace un mes, es bien reciente ¿no?”, dijo el conductor del programa “Amor y fuego”.

“Y aunque sea así no era el momento de decirlo. Simplemente estás apoyando a la mamá de tu hijo”, agregó Gigi Mitre.

Según “Peluchín”, Álvaro Paz de la Barra estaba preocupado en la opinión pública y no tanto en su esposa: “Muy preocupado en ‘yo no tengo ningún vínculo con ella, yo no tengo nada que ver con ella. Perdón a Lima, perdón al Perú, perdón a las tres regiones naturales’. Ya no sabía a quién más pedirle perdón”.

“Es como que tú has manejado camino a la comisaría y has dicho ‘y ahora, ya me quiero presentar para las elecciones, ya soy candidato, me ha fregado la imagen, está manejando borracha, me voy a perjudicar cuando encima ya no tengo nada con ella, eso me pasa por no haber dicho en su momento’. Has llegado y lo primero que se te ha ocurrido... ¡y te pones a llorar! O sea, entiendo que es un choque emocional, pero a ver, si es un choque así y hay que asumir las responsabilidades y eres un alcalde, o sea, el hecho de que muestres empatía con tu familia, que te muestres conmovido con lo que ha pasado, no que te pongas a hacer ese numerito”, explicó Rodrigo González.

El conductor también afirmó que a su examiga no le habría quedado de otra que aceptar las condiciones de Paz de la Barra, pues es ella quien cometió el delito: “Sofía tiene todas las de perder, qué va a hacer, va a decir ‘ay no, qué feo que Álvaro diga eso’. Va a decir ‘sí, Álvaro, sí Álvaro, solucióname lo que acabo de hacer’”.

