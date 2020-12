El encuentro de Luciana Fuster con el cantante Sebastián Yatra ha generado más de una reacción en la televisión peruana. Recientemente, Rodrigo González y Gigi Mitre afirmaron que todo se trataría de una estrategia publicitaria, pero que la modelo estaría intentado dejar entrever que hay algo más entre ella y el artista colombiano.

“De que se conocen, se conocen. Perfectamente podrían estar juntos”, comentó Rodrigo González en el programa “Amor y fuego”, que se transmite en Willax TV.

Sin embargo, Gigi Mitre afirmó que “todo esto no es nada más que una campaña de la disquera” de Sebastián Yatra. “No solamente él hace este tipo de videos con ella sino con varias influencers”, indicó la conductora.

“A mí me parece súper meritorio y súper válido que ella se esté internacionalizando”, aclaró Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González contó que él también fue contactado por una disquera para promocionar una canción. “Al final no llegamos a un acuerdo. De repente Luciana sí y ella estaba más interesada en conocer a Yatra”, explicó.

Asimismo, “Peluchín” afirmó que Luciana Fuster habría hecho cola para conocer a Yatra: “Es para que esto se mueva y para que esto se viralice en cada país. Pero ella ha ido como han ido otras influenciadoras, ha hecho su colita para esperar el momento de que Yatra hacía el bailecito como lo ha hecho con ella y con otras más que son convocadas como un trabajo para hacer esto. Que Luciana solo te ponga ese ratito y te quiera hacer creer que luego se fueron a comer pero eso no lo han puesto; no, mi amor, eso no ha pasado”.

