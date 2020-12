Magaly Medina reveló que fue Luciana Fuster quien visitó al cantante Sebastián Yatra en su hotel en Ciudad de México y no al revés.

“Ella lo fue a visitar, no es que él la fuera a visitar donde ella se estaba quedando. No, no, no, ella lo fue a visitar a su hotel, al Four Seasons de la Ciudad de México”, explicó la “urraca” durante su programa.

Según la periodista, Luciana Fuster tuvo suerte de estar en la misma ciudad que Sebastián Yatra: “La alumbró la virgencita y se le apareció Yatra, mejor dicho: ella se apareció en el hotel de Yatra”.

Asimismo, Magaly Medina contó que Luciana Fuster se encuentra en México haciendo un tour de prensa, pero que ella habría tenido que pagar para aparecer en TV.

“Eso no es gratis, eso cuesta platita y el que quiere por lo menos traspasar las fronteras tiene que hacer el esfuerzo. Ella es una chica joven, sin duda tiene algunos ahorros y ha decidido invertirlos para ver si alguien en México se fija en ella y la contrata”, señaló.

Incluso comentó sobre la confusión que hubo en el programa “Hoy”, donde señalaron que Luciana era argentina: “Tan desconocida será en México que la invitaron pero no sabían de dónde era”.

