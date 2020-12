Magaly Medina despotricó contra la experiodista Sigrid Bazán durante la última edición de “Magaly TV La firme”. La “urraca” aprovechó para recordar la relación que la candidata al Congreso tuvo con Gustavo Mohme Castro y aseguró que se valió de esta para conseguir trabajos en la televisión.

“¡Quiere poder! Acuérdense que ella fue hija del dueño de La República, de (Gustavo) Mohme Castro durante varios años, varios años, ella vivía en El Golf de San Isidro. Ay, claro, qué lindo es despotricar del resto desde mi departamento frente al gran campo y jardín de El Golf de San Isidro”, señaló.

Según Magaly Medina, Sigrid Bazán utilizó a su expareja y al periodismo para estar en la política: “Como ahora sus intenciones ya están claras, le dio una patada al novio, le dio una patada a Latina y ahora sí ya se cree regia y poderosa, porque cree que así ganará el voto de todos los peruanos”.





La periodista también cuestionó que organizaciones feministas la hayan defendido: “Me parece terrible que apoyen a una mujer (Sigrid) que no ha usado su carrera, su inteligencia y su cerebro para llegar a donde está, sino que haya utilizado ese sexismo del que nos acusa, que haya utilizado el hecho de ser mujer, de ser novia de quien fue, de ser la “mosquita muerta” de Latina para llegar y serruchar, serruchar sin asco a sus compañeros y soy fiel testigo, y ejemplo de ello así que a mí no me reclames porque si yo hablara y contara todo lo demás... A mí sí me serruchaste, lo quisiste hacer y se lo dijiste a Juliana Oxenford: “Estoy esperando que me den el puesto de Magaly Medina en el noticiero de la mañana”.

Respecto a su “ley contra el acoso político”, Magaly Medina defendió la libertad de expresión y recalcó que el Perú no es Venezuela: “La sinceridad y la honestidad y la libre opinión jamás podría ser censurada ¡No seas roja! ¿Qué te crees, que estamos dónde? ¿En Venezuela? ¡Esto es Perú, no es Rusia!”.

