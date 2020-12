Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa para cuestionar la candidatura de Sigrid Bazán al Congreso, luego de que la expresentadora de televisión denunciara acoso político contra ella.

“En una entrevista dijo que no quería ser política. Te voy a recordar lo hipócrita que fuiste siempre Sigrid”, disparó la “urraca”.

Medina mostró una entrevista donde Bazán había dicho que nunca postularía al Congreso porque le gustaba “ser periodista”.

“‘Nunca, no me gustaría ser política, me quedo con la televisión’ ¡Allí está! la nueva mosca muerta de la política. Ya tenemos mosca muerta en la política. De esa cuidémonos, esa va a estar en el Congreso si la elegimos, puede firmar leyes que nos pueden perjudicar, ella, la que decía que no, que nunca”, agregó la conductora de “Magaly TV La Firme”.

“La política era su meta, no le interesó a quien pisoteó (...) lo mismo que hacen muchas chicas para llegar a la televisión, no les interesen con quién duermen, a quien pisen, cómo trepen. Algunas llegamos sin deberle nada a nadie, a ningún productor de la televisión, a ningún dueño televisivo”.

