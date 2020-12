Magaly Medina criticó duramente Sigrid Bazán, quien fue periodista durante algunos años pero sorprendió al anunciar su ingreso a la política. Durante su programa, la “urraca” aseguró que la influencer la “serruchó” en Latina valiéndose de sus amistades y de su entonces novio, Gustavo Mohme Castro.

“Yo solo me valí para llegar acá a donde estoy de mi cerebro, de mi inteligencia, de mi talento. Algo que ninguna de ustedes, aprendices de conductoras de televisión, me lo podrán jamás enrostrar”, afirmó la periodista.

Además, Magaly Medina señaló que su éxito en la TV se debe a solo a su inteligencia: “Me podrán decir fea, me podrán decir monstro, me podrán decir que me hice 50 mil cirugías, pero ninguna de ustedes, críticas, lindas, preciosas, de ojos verdes, podrán decirme que yo llegué aquí por pasar de cama en cama o por valerme de lo linda que era”.

Asimismo, Magaly Medina describió a Sigrid Bazán como “una bohemia revolucionaria de la Católica” que decidió fingir ser periodista para llegar a la política.

La periodista también afirmó que Sigrid nunca quiso ser periodista sino lo utilizó para ser funcionaria del Estado: “Era su meta, la tenía desde antes, trabajó para eso, no le interesó a quién pisoteó, sobre quién se subió, qué hizo, llegó. Lo mismo que hacen muchas chicas de la farándula para llegar a tener un programa de televisión, no les interesa en qué cama duerman, a quién trepen, a quién pisoteen con tal de llegar”.

En ese sentido, Magaly Medina indicó que algunas mujeres han tenido éxito por sus méritos y no poder tener “contactos”: “Felizmente algunas llegamos, querida Sigrid, gracias a esto (inteligencia), sin deberle nada a ningún dueño de periódico, sin deberle nada a ningún dueño de canal, sin deberle nada a nadie. Todo y gracias a una carrera que nos costó sangre sudor y lágrimas”.

