No se calló nada. Rodrigo González no dudó en salir en total defensa del humorista Carlos Álvarez, quien recientemente habría sido censurado por el Gobierno tras su imitación a Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo.

Y es que el conductor de “Amor y Fuego” se mostró bastante indignado con este caso y hasta arremetió contra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pidiéndoles pronunciarse por temas que realmente sean importantes.

“Yo no he visto ninguna falta de respeto, frases discriminatoria, palabra que hiera la susceptibilidad de alguien (...) Lo que faltaba, ahora el Ministerio de la Mujer sale, no tiene sororidad selectiva, eso cada día, porque cuando hubo la imitación de Eliane Karp, nadie dijo nada”, comenzó diciendo el popular ‘Peluchín’.

En ese sentido, la figura de Willax TV señaló que las imitaciones forman parte del arte de la actuación, y que todos los profesionales en este ámbito, tienen la libertad de poder ejercerla como mejor les parezca.

“Las imitaciones también son parte, es una rama del arte, y también es parte de ejercer de libertad de expresión... No se han pronunciado por las mujeres que han sido agarradas a latigazos por los ronderos, no, estamos preocupados por Carlos Álvarez y su imitación a la primera dama, y eso que la deja mucho mejor”, expresó bastante molesto.

