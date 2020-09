Rodrigo González y Gigi Mitre salieron en defensa de Magaly Medina luego que su propia reportera, Jessica Rojas, lanzó varios dardos contra la “urraca” durante una nota del programa “Amor y fuego”.

Y es que la comunicadora resaltó el ráting de Andrea Llosa por encima del de Juliana Oxenford y Magaly Medina. Incluso, destacó que la “urraca” hizo poco más de 7 puntos recientemente.

“Así como en todos los shows hay libertad para que todo el equipo y el personal opine, aquí también lo hay. Pero no tenemos que estar siempre de acuerdo”, dijo Rodrigo González tras ver la nota.

“Estamos hablando de personas que son exitosas”, agregó Gigi Mitre, quien destacó que si bien Magaly Medina hizo 7 puntos un día, la mayoría de veces supera los 10 puntos.

“No pueden comparar pues, Jessica, el resultado de Andrea a una hora, con un encendido, con un tipo de competencia, con otra serie, con otro tipo de entretenimiento, de shows al lado, con el que hace Juliana. Cada una tiene un horario y una competencia distinta, un encendido distinto”, señaló Rodrigo González.

“Peluchín” también advirtió que lo mismo podrían decir de su programa: “No vas a poner el de un día porque a nosotros también nos podrían poner eso, mi amor. Ella también tiene un promedio parejo, es consolidada en lo suyo y eso mejor no lo toquemos porque tiene un público y una trayectoria”.

“Yo insisto que es un tema de egos, porque la verdad la diferencia entre uno y el otro es +/- un punto (de ráting)”, agregó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González señaló que su reportera tenía un problema personal con la “urraca”: “Jessica tiene una bronca con la Magaly, no se quieren. No te pases, Jessica, así no es (...) ¿Y me van a meter a mí en problemas? No, mi amor".

