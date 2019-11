Rodrigo González se pronunció tras la supuesta pelea de Janet Barboza y su novio, Miguel, en el set del programa “Válgame”.

A través de su segmento de espectáculos publicado en Instagram, “Peluchín” desmintió que la ‘rulitos’ esté separada de su pareja y hasta lamentó el papel de Janet en “Válgame”.

“A mí lo que me consta y lo que he visto es que efectivamente Janet (...) todo el tiempo estaba ahí cargándole la cartera. Yo creo que lo que pasa entre ellos no es real, seguramente han quedado porque Janet Barboza, lamentablemente y con la cantidad de años que tiene en la conducción, no le da vergüenza de hacer el papelón diario que hace de pelearse”.

Pero eso no fue todo, ya que Rodrigo González reveló que la pelea es un montaje realizado por el programa “Válgame” para tener rating.

“Estoy hablando como crítico de espectáculos ¿qué tipo de marcas o de familias van a querer llegar a un programa en donde los presentadores se pelean entre ellos, se lanzan dardos, inventan cosas? Janet Barboza haciéndose la que se pelea con su novio cuando ayer me han dicho que han estado juntos comiendo en la noche. Todo lo que ven ahí es mentira, todo armado, todo generado para poder hacer un poco de polémica, de controversia y que se hablen este tipo de cosas y estar en los diarios para sobrevivir”, expresó el conductor.

Rodrigo González sobre Válgame