Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Pelo D’ Ambrosio, quien recientemente fue ampayado ingresando a un baño turco con una mujer que no es su esposa. Sin embargo, el cantante negó todo tipo de hecho y aseguró que se encontraba solo.

“Pelo D’ Ambrosio jura que fue a hotel a instalar a su hermano que vino de Huánuco. Jura, todavía ha jurado. Le vamos a creer Gigi... En las imágenes del carro estoy solo dice”, comenzó diciendo el conductor en tono burlesco.

“No no estás solo. No nos tomemos el pelo, Pelo. ¿Lo ven solo? Él ha creído su mentira. Ese beso es un holograma, una aparición del mas allá... ¿Los 70 soles por 3 horas? En el carro la besa y no estaba solo”, agregó indignado ‘Peluchín’.

Asimismo, el conductor de ‘Amor y Fuego’ también aseguró que las cámaras nunca captaron al presunto hermano que habría acompañado al artista peruano.

Pelo D’ Ambrosio se defiende

Luego de las imágenes emitidas por el programa ‘Amor y Fuego’, donde se logra ver a Pelo D’ Ambrosio con una misteriosa mujer que no es su esposa; el artista decidió pronunciarse y defenderse frente a este hecho.

“Escúchame, ese es un tema... ¿tiene que ver algo con el arte? Entonces no lo toco, no lo toco. No es arte. Escúchame, por favor: todo lo que tenga que ver con mis canciones, mi arte, mi trabajo social, sociocultural, ayuda, proyección social, cruzadas de ayuda, llámame para eso, para temas privados, íntimos de mi vida, no lo toco, hermano”, dijo para Correo.

