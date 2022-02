Durante la edición de este miércoles 2 de febrero, Rodrigo González volvió al aire con su programa “Amor y Fuego” por la señal de Willax TV y aprovechó unos minutos para referirse al “show” de Patricio Parodi y Luciana Fuster en “Esto es Habacilar”.

Como se recuerda, este último martes la mamá de Yoshimar Yotún apareció en el espacio de América TV y le pidió al popular “Pato” que se anime a oficializar a la modelo. “Dejas que te agarre, te bese y no te oficializa”, fue el reclamo de María Julia Flores a Luciana.

Al respecto, “Peluchín” comentó que a la Fuster se le ve bastante incómoda con la situación, pero siguen con el juego porque a los dos les conviene para seguir vigentes en televisión.

“La cara de incomodidad que tiene la Fuster es una situación en la que quisiera evitar, pero la ausencia de talento de ella y su noviecito los empuja a eso porque para otra cosa no los llaman ni los convocan”, indicó en un primer momento.

“El Pato también le dijo (a la mamá de Yotún): ‘tú hijo es deportista y acaso tiene que estar hablando de su vida privada’. Tú lo has dicho, a Yotún se le conoce por su juego, por formar parte de Selección poco o nada se conoce de la vida de Yotún. Al menos aquí no mucho. No puedes comparar la carrera, la trayectoria con la tuya que antes que jugabas dota no se te conocía por algo más, a ti se te conoce por Sheyla, la menjunje, etc. Igual a la Fuster”, agregó.

