¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se calló nada y arremetió contra Melissa Paredes, quien recientemente brindó una entrevista exclusiva a “América Hoy” para desmentir todo lo dicho por Rodrigo Cuba en el programa de Magaly Medina.

Y es que el popular ‘Peluchín’ se mostró bastante indignado con las fotografías que le habría enviado la modelo al futbolista, donde se logra ver a su pequeña hija con el bailarín Anthony Aranda.

“La frialdad y el cinismo con el que actúa la Paredes llegó a su fin... Ella confió que nunca el Gato iba a contar sobre su vida privada, no se imaginó que la iba a evidenciar. De muy mala entraña y saber lo que estás haciendo para dispararle una foto así de tu niña sentada en el regazo de tu amante, que ahora es tu pareja. Una bajeza total”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Gigi Mitre también calificó como “inoportuna” la actitud de Melissa, y hasta consideró que lo podría haber hecho a propósito para fastidiar al ‘Gato’ Cuba.

“Es inoportuno e inapropiado. No digo que el Gato Activador tenga malas intenciones con la niña, pero sí después de lo que pasó, la piensas dos veces, criterio y sentido común, pero justo le mandas eso, que no debe ser su amigo favorito, por más que sea tu pareja”, dijo la conductora de ‘Amor y Fuego’.

“Todos podemos equivocarnos en algún momento, pero acepto que me equivoco. Todos vimos lo que pasó en esa camioneta (...) Lo que tú saliste hacer fue tirarle lodo a la otra parte. No te escudes en que estamos en un país machista. Es de damas salir a asumir y afrontar, tú nunca has hecho nada de eso”, finalizó diciendo González.

