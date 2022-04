Este martes 19 de abril de 2022, el conductor Rodrigo González reveló que la actriz Stephanie Cayo y su expareja, el actor español Maxi Iglesias, no tuvieron una ruptura amistosa.

Según el popular ‘Peluchín’, Stephanie Cayo y Maxi Iglesias terminaron el mismo día que se estrenó la película “Hasta que nos volvamos a encontrar” en Netflix, filme que ambos protagonizaron.

“El día del estreno de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar, ella no podía ni responder a las preguntas de los periodístas porque era un mar de lágrimas, que la gente que estaba ahí cerca, los productores, estaban desesperados porque ese fue el día de la bronca y ella no lo podía manejar”, reveló Rodrigo González.

“Así que eso de que ‘estamos muy bien, fantástico’. No, no es así porque todos tenemos información y trascendidos de que esa relación no ha terminado bien. Maxi Iglesias ,que no acostumbra a hacer públicos sus sentimientos, hizo público ese día un video donde decía que había gente que no estaba preparada para amar y ser amada, o sea, que le dio ahí para que tenga, y luego de eso no ha vuelto a mencionar el tema y parece que se ha quedado dolido”, añadió.

De acuerdo al conductor, esta información trascendió rápidamente en los medios de comunicación: “Entonces pues, ir por la vida con un discurso que no corresponde a la realidad (...) la globalización hace que las mentiras tengan patas aún más cortas de las que siempre tuvieron, ojo con lo que digas”.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR