Este martes 28 de septiembre, Rodrigo González se refirió a una posible postulación de Álvaro Paz de la Barra a la alcaldía de Lima Metropolitana. El conductor afirmó que votaría por él solo si se enfrenta a un candidato del partido de Pedro Castillo, Perú Libre.

“Mejor no hay que hablar nada porque si tenemos el presidente que tenemos, cómo no vamos a tener ese alcalde”, señaló Rodrigo González entre risas mientras comentaba que el esposo de Sofía Franco podría anunciar su candidatura a la alcaldía de Lima.

Durante el programa “Amor y fuego”, ‘Peluchín’ bromeó sobre la posibilidad de votar por Álvaro Paz de la Barra: “Como acá la gente vota por jo*** y no se dan cuenta que se jo*** solos”.

“Mejor hay que ver a quién ponen al lado. No sé, si lo ponen a él y ponen al lado a otro peor”, comentó Gigi Mitre. Por este motivo, Rodrigo González confesó que votaría por el actual alcalde de La Molina solo si se enfrenta contra alguien de Perú Libre.

“¿A otro del sombrero? Debajo del sombrero se esconde Sendero, así que cualquiera antes. Entre Álvaro y alguien de Perú Libre, voto por Álvaro también, ah, si hemos votado por la Keiko, imagínate a lo que hemos llegado. Cualquiera, cualquiera, cualquiera, prefiero comer tierra, por no decir otra cosa en televisión”, manifestó.

En ese sentido, Rodrigo González envió un contundente mensaje a las personas que tienen opiniones diferentes: “Mis amores, somos libres, seámoslo siempre. La opinión es uno de los derechos fundamentales del ser humano, pagamos nuestros impuestos, trabajamos de cara al público, tenemos un show de entretenimiento y tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo contigo ni tú con nosotros, pero de eso se trata la libertad, ni nos creemos lo suficientemente poderosos para influenciar en el voto de nadie ni subestimar a nadie para decirle por quién tiene que votar o dejar de hacerlo, pero opinar, decir lo que vemos, decir lo que sentimos, decir lo que pensamos y adelantarnos a lo que ya estamos viviendo, es un derecho”.

“Yo trabajo en televisión porque amo la tele desde que tengo uso de razón, siempre jugué a esto que estoy viviendo, no buscaba trabajar en televisión para ganar o perder seguidores. Los seguidores que tengo en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook y en el show son producto, consecuencia de algo que amo, pero no trabajo en función de gustar, eso si se da bienvenido sea porque lo hago con todo el amor del mundo, le meto toda mi energía a lo que hago”, agregó.

“A mí, llevarme bien con las opiniones de todo el mundo, hacer casting de opiniones antes de hablar en cámara, querer congraciarme con todo el mundo para que no me dejen de querer o me quieran más, es algo que no está en mí”, concluyó.

Willax - Rodrigo González sobre Perú Libre - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

