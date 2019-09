La polémica defensa que realizó Mónica Cabrejos a Yahaira Plasencia ha generado más de una reacción. Esta vez, Rodrigo González dejó un breve pero contundente mensaje sobre las palabras de la conductora.

A través de su cuenta de Facebook, Rodrigo González minimizó la opinión de Mónica Cabrejos.

“Solo radio Capital le hace creer a algunos que su opinión importa”, escribió “Peluchín”, quien también añadió un emoji de burla en su publicación.

Y es que de acuerdo a Mónica Cabrejos, la gente que critica a Yahaira Plasencia es envidiosa porque -siempre según la conductora- ningún artista peruano ha pisado los escenarios en los que actualmente se encuentra la ‘reina del totó’.

“Es purita envidia, les guste o no, Yahaira está pisando escenarios donde ni siquiera la cochinadita de tu zapato estará”, dijo Mónica Cabrejos en su programa de radio por Radio Capital.

Pero eso no fue todo, ya que Mónica Cabrejos aseguró que la gente no quiere a Yahaira Plasencia porque no es “gringa" como Leslie Shaw.

”¿Sabes qué es lo que no le perdonan a Yahaira? Es que sea una chica humilde, de barrio, porque con Leslie Shaw les fascina. Dejen la enviada, al final es una chica que se está abriendo paso internacional como salsera", manifestó.