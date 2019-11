Rodrigo González se pronunció luego que la hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, arremetiera contra su propia madre asegurando que no estaba de acuerdo con los reclamos que le hacía a Jefferson Farfán, el padre de sus hermanos menores.

A través de Instagram, Rodrigo González aconsejó a la excombatiente que no dé explicaciones que involucren a su familia: “Ella es chica y hay gente que tiene seguidores porque es la hija de tal (...) y no, no tienes Samahara que dar ningún tipo de (explicación). Si te están diciendo por qué tu mamá no celebró tu cumpleaños o no, ya ustedes sabrán. O sea, no todo lo que te escriben y no todas las curiosidades que tiene el público se tienen que resolver; no siempre y menos cuando eres tan chica".

En ese sentido, “Peluchín" aseguró que lo único que la adolescente ha logrado es ocasionar más críticas contra su familia. ”Tú crees que con esto -porque te tienen harta con ese tema- vas a tapar algo y lo único que estás abriendo es una ventana mucho más fuerte de opiniones y de cosas hacia tu familia. Es delicado, es complicado y si no tienes la fortaleza emocional suficiente para enfrentar eso, es un tema que hay que manejarlo con pinzas y mucha muñeca y hay que estar preparado y tú estás chica”.

Rodrigo González también saludó que la niña le tenga cariño a Jefferson Farfán, pero aclaró que Samahara Lobatón está actuando igual que Melissa Klug.

“Si bien es cierto hay gente que te apoya, es tu mamá también la que te ha sacado adelante. Que tú te muestres agradecida con alguien que no es tu padre biológico pero que, como dices tú, ha formado parte de tu figura paterna, habla muy bien de ti; pero siempre en casa porque te estás mostrando un poco contradictoria al decir que estás cansada de que tu mamá haga esto en público y tú haces lo mismo. “Los trapitos sucios se lavan en casa” es una frase que aparece en tu misma publicación y tú estás solucionándolo de la misma forma”, indicó “Peluchín”.

El conductor reveló que intentó comunicarse con Melissa Klug pero no tuvo respuesta. "No la debe estar pasando bien”, comentó.

Peluchín aconseja a Samahara