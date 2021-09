No aguantó más. Luego de ser blanco de críticas en Twitter, Rodrigo González decidió hablar fuerte y claro sobre su decisión de no renunciar a su vacuna en Perú, pese haberse inoculado ya contra el coronavirus en Estados Unidos.

Como se recuerda, el conductor de “Amor y Fuego” informó a los televidentes que había sido inmunizado con la vacuna de Johnson & Johnson; sin embargo, no estaba muy seguro de su efectividad.

“Yo me he dado la Johnson & Johnson, no sé si te protege para todo, ojalá. Yo prefiero la Pfizer, pero es la que encontré, como yo no podía volver después de 21 días, dije que ya zámpame la Johnson & Johnson”, mencionó en el espacio que conduce en Willax.

“Cara rato actualizo si me protege, sino agarraré mi avión y grabaremos un par de días. Acá nos toca la nuestra, no tenemos porqué renunciar a nuestra vacuna”, agregó el popular ‘Peluchín’.

Estas declaraciones fueron duramente criticadas en Twitter, ya que varios usuarios lo tildaron de “egoísta” por tener la intención de vacunarse dos veces.

“¿Y a ti que te molesta ? ¿te quité algo? ¿te debo algo? Payaso tú y acomplejado, vaya que sí. Qué pena que no hay vacuna contra eso porque necesitarías tres dosis”, fue la contundente respuesta del presentador de televisión hacia sus detractores.

¿Y a ti que te molesta ? ¿te quité algo? ¿te debo algo? Payaso tú y acomplejado, vaya que sí. Qué pena que no hay vacuna contra eso porque necesitarías tres dosis https://t.co/72I914j5pz — Rodrigo González (@rodgonzalezl) September 8, 2021

“Odiador de Willax que todo el día anda viendo como busca las cosquillas, lo único que consigue es hacerme ca... de risa. Nada más”, añadió en otro tuit.

Odiador de Willax que todo el día anda viendo como busca las cosquillas, lo único que consigue es hacerme cagar de risa. Nada más https://t.co/8rFFlHQujI — Rodrigo González (@rodgonzalezl) September 8, 2021

