¡Se encienden las alarmas! Rodrigo González no dudó en responderle con todo a Magaly Medina, quien en la última edición de su programa aseguró que “no existían canales pequeños, sino programas pequeños”.

Y es que frente a ello, el popular ‘Peluchín’ volvió a darle por donde más le duele a la ‘Urraca’: criticando a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, quien aseguró no ser una persona pública.

“Magaly parece la mamá, no la esposa. Yo creo que es una forma de blindarlo. Por eso, si alguien lo va a criticar o decir algo de él, mejor digo que no soy personaje público. No eres lo que dices, eres lo que haces”, comenzó diciendo en ‘Amor y Fuego’.

“¿Cómo vas a decir que no eres público, si sales en todos los programas? Dominicales, programas de espectáculo, etc. Incluso cuando no estaba con la Magaly, también aparecía en la tele, hasta por eso se peleó con la mosca muerta y el enano Oliva”, agregó.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el presentador de Willax TV lanzó una fuerte revelación sobre su casi ingreso a ATV.

“Cuando yo iba a entrar en ATV, Ney Guerrero me dijo que Percy Guzmán podía ser mi productor. Ahora lo entiendo todo, me querían tener totalmente digitado, vigilado, creían que yo iba a ser el títere, no mi amor...”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO