¡Fuerte y claro! Rodrigo González no se quedó callado y decidió responderle con toda su furia a Magaly Medina, quien aseguró en la última edición de su programa, que el mundo de la televisión “está lleno de puras víboras”.

“La felicidad se nota, todo fluye y se ve cuando una persona la pasa bien, está enamorada, cuando a una persona le va bien, es feliz con su show, con sus resultados, con sus seguidores”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ evidenció su fastidio, y aseguró que no siente envidia alguna de su examiga, la ‘Urraca’, tanto en lo profesional, como a nivel personal.

“Entonces, lo que hace la Magaly, a los que no están de acuerdo con ella, la que la evidencian, los llama envidiosos. ¿Qué voy a envidiar a alguien que tiene un millón de seguidores? Y yo todavía estoy solito, no con equipo, peluquero”, expresó.

“No, no tengo nada que envidiar. Estoy con un churrazo, soy el programa más visto de mi canal, tengo auspiciadores para dar y regalar, tengo una familia que me ama, amigos que adoro... ¿Envidiar a tu pinguino? No mi amor, aterriza, que la caída te va a doler”, finalizó.

