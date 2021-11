¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra todos sus detractores, quienes la critican fuertemente por el distinto contenido que expone en su programa y por su forma de decir las cosas.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que muchos usuarios aseguraron que este radical mensaje estaría dirigido directamente hacia Rodrigo González, con quien se sabe ha tenido ultimamente, fuertes intercambios de palabras.

“Dejemos de amargarnos, dejemos a esa gente que tiene tanta rabia por dentro... Y es cierto, cuando tú comienzas a tener una audiencia grande y gente que tiene un punto, dos puntos, le arde, y no saben cómo tirarte piedras para bajarte a como de lugar, bajarte a su nivel”, comenzó diciendo.

“Pero esto cuesta esfuerzo, son años de años haciendo este programa. Sé lo que es estar arriba, cuando tú comienzas a ascender en rating, hacer un personaje, cuando la gente te quiere, te odia un poco... Y como la competencia es feroz, es un mundo de vívoras, acá no hay santos, todos estamos defendiendo nuestro lugar. Yo creo que hay público para todos”, agregó bastante indignada.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que ella vive su vida feliz y tranquila, debido a que cuando termina su programa, se acaba completamente el “show” y solo piensa en su familia y en su círculo más cercano.

“Si tienen poco rating, no es mi problema, no tengo por qué hacerme chiquitita, por eso las furias son terribles (...) No tienen vida, no son felices con lo que tienen... pero aquí estoy, aquí estoy odiadores”, finalizó.

