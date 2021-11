¡Fuertes declaraciones! Magaly Medina no se quedó callada y sorprendió a propios y extraños al defenderse por asistir junto a su esposo Alfredo Zambrano, a una corrida de toros en Pachacamac.

Y es que recordemos que su principal detractor, Rodrigo González, la consideró “inconsecuente” su forma de actuar, ya que siempre se ha mostrado como defensora de los animales.

“¿Estuvieron en la corrida de toros? Pero, eso no lo subieron, eso no lo publicaron... Más inconsecuencias pues, por un lado ama los animales en público y por el otro se a verlos sufrir, torturarlo y matarlos en privado, más inconsecuencias... Me parece deplorable”, dijo Peluchín en su programa.

Frente a ello, la conductora de televisión confirmó que sí es aficionada de las corridas de toros, al igual que su esposo y resaltó que esta actividad es una costumbre ancestral en nuestro país.

“Sí nosotros hemos ido a una corrida de toros. Mi marido es aficionado a la corrida de toro, yo no he ido muchos años, aunque mi padre me llevaba de niña. Ustedes pueden discrepar, pero creo que en nuestro país tenemos libertad de tener los gustos que uno quiera”, expresó.

“En nuestro país hay más de 1809 plazas de toro. Yo soy provinciana, lo siento mucho si algún limeñito pituco no le gusta mi afición, pero tampoco lo ando proclamando porque no nos gusta herir susceptibilidades ajenas”, finalizó.

