Magaly Medina volvió a lanzar tremenda indirecta a su examigo Rodrigo González, actual conductor de ‘Amor y Fuego’ y cuyo programa de espectáculos sale por la señal de cable de Willax TV.

Y es que, en la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, la popular ‘Urraca’ entrevistó al periodista Beto Ortiz, quien ha renovado su contrato con Willax para el 2022, debido al éxito de ‘Beto a saber’.

“Hoy vamos a hablar con uno que si la rompe estando en un canal pequeño, eso es un gran mérito”; comenzó diciendo Magaly Medina.

Luego recordó cuando el dueño de ATV la llamó, hace muchos años, para que sea figura del canal: “una vez un broadcaster de televisión me contrató y yo le dije ‘no, tu canal está chico, qué vamos a hacer’. Fue cuando estuve de vuelta a este canal, cuando ATV no estaba en buenas condiciones. Me dijo ‘es cierto es un canal chico pero yo te contrato a ti porque tu público te va a seguir acá’. Dicho y hecho, así fue”.

Finalmente, Medina lanzó el puñal a ‘Peluchín’.

“No hay canales pequeños, hay programas pequeños”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO