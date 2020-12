Rodrigo González, fiel a su estilo, criticó la forma en que Ethel Pozo conduce su programa de televisión, “América Hoy”. “Peluchín” la comparó con su madre, Gisela Valcárcel, y consideró que “es una Giselita en proceso”.

“Ya parece la mamá, es igualita, parece una Giselita. Es como una Giselita en proceso”, comentó el conductor de “Amor y Fuego”.

Rodrigo vio las imágenes donde Ethel Pozo consuela a Flor Polo en vivo. Como se recuerda, Florcita no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la infidelidad de Walter Obregón hacia su mami, Susy Díaz.

Fue allí que “Peluchín” aprovechó para imitar los gestos de Ethel, desatando risas en el set de Willax.

“No veo la hora de agarrar el mando (control remoto) y cambiar de canal. Ella fuera de pantallas, me cae bien, pero en televisión es la cosa. Lo siento Ethel, no te molestes, pero no es nada personal, esta es mi chamba y tengo que decir lo que realmente pienso. Te conozco, sí, pero eso no importa”, sentenció.

Rodrigo González sobre Ethel Pozo | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR