Rodrigo González “Peluchín” le corrigió a la modelo venezolana Korina Rivadeneira luego de que ella presentara a Mario Hart como su exesposo luego de que quedara nulo su matrimonio desarrollado en Huaral hace cuatro años.

Tras la nueva decisión de la justicia, Rodrigo González le recordó a Korina Rivadeneira que Mario Hart no es su exesposo, porque nunca lo fue.

“No, no, Korina, no es tu exesposo. Nunca fue tu esposo, el matrimonio quedó nulo, con lo cual no lo puede presentar como tu exesposo”, le dijo Rodrigo González a la venezolana y añadió: “Simplemente sigue siendo tu novio, el padre de tu hija”.

Sorpresivamente, Rodrigo González dijo que incluso a Korina Rivadeneira y a Mario Hart se les ve felices con la noticia, cosa curiosa y circunstancia que les hubiera gustado a muchas personas de la farándula que les pase.

Al respecto, Gigi Mitre acotó: “A mí me parece que si les toca asumir alguna sanción, caballero nomás. ¿Te imaginas si eso le pasaba al ‘Gato’ Cuba?, se hubiera ahorrado el abogado y todo. Qué alivio. No se hubieran repartido nada”.

