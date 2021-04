Rodrigo González no dudó en opinar sobre las últimas declaraciones de Jean Paul Santa María, quien decidió no profundizar más sobre las diferencias que tiene actualmente con la madre de sus hijos, Angie Jibaja.

Recordemos que hace algunos días, la popular ‘chica de los tatuajes acusó al cantante y a su pareja Romina Gachoy de “maltratar psicológicamente” a sus pequeños Gia y Janko.

“Tu ahora estás portándote como un hombre y un padre, porque por muchos años lo negaste y hasta por dinero en ‘El Valor de la Verdad’. Recordemos que hasta pediste prueba de ADN para saber si eran tus hijos (...) Si bien la vida te ha dado la posibilidad de enmendarte, Angie también merece la suya”, expresó el popular ‘Peluchín’.

“Y cuando tu no querías saber nada de ellos, Angie viajó a Chile sacándose la mugre para sacar adelante a sus hijos y por eso se te ha acumulado una pensión de 200 mil soles, y eso no lo puedes cambiar. No aproveches el estado de Angie para hacerte el listo, porque si bien de un tiempo ahora estás cumpliendo, tienes una larga carrera que no lo has hecho”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR