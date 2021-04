¡Fuertes declaraciones! Jean Paul Santa María decidió romper su silencio y se refirió sobre las acusaciones que hizo Angie Jibaja en su contra, acusándolo de maltratar psicológicamente a sus hijos.

“Para mi las cosas están claras. Ya se han enviado pruebas y creo que no es muy bonito que se vean y digan esas cosas. Básicamente lo que se ha intentado es con pruebas, aclarar. No quiero hacer de esto un circo, un show mediático, no es mi intención, es un tema muy delicado”, comenzó diciendo.

“No es que me las quieras dar de pitoniso o de vidente con esto que voy a decir, pero conociendo un poco, es Angie Jibaja pues...”, agregó.

En ese sentido, el cantante aseguró que ya aprendió de sus errores y que no quiere exponer más las situaciones pertenecientes a su vida privada y familiar.

“Yo no me las quiero dar que no quiero hablar ahora, cuando antes he hablado, y justamente es por eso, porque se cometieron muchos errores pero se trata de eso, de enmendarlos y no caer en las mismas actitudes, que a la larga no generan nada bueno”, expresó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Estamos bien, mi familia está bien, mis hijos están bien, y yo estoy enfocado en hacer las cosas bien, es lo que único que yo deseo, estar en paz con todos”, finalizó.

