Samahara Lobatón estuvo como invitada en ‘En boca de todos’, donde no pudo evitar ser consultada sobre su actual relación con Youna, el padre de su pequeña Xianna. Y es que la hija de Melissa Klug aseguró que no se ha reconciliado sentimentalmente con el joven, pero sí llevan una buena relación de padres. “Yo no puedo decir que él es mal padre porque todos los días pasa tiempo con su hija. Y para que no se sorprendan, yo planeo seguir viajando con mi hija, y no creo que Youna quiera perderse viajes con su hija, encantes seguiremos viajando como familia”, expresó. (Video: América TV)