El exconductor de televisión, Rodrigo González, no tuvo problema en responder sobre las últimas declaraciones que hizo Alessandra Fuller sobre el manejo de las redes sociales para “generar odio”, haciendo notable alusión al presentador.

“Aquellos que tienen la posibilidad de ser vistos y escuchados tienen que usar esas poderosas herramientas para el bien. Siempre va a haber de todo en este mundo, pero creo que es algo valioso poder ser visto y tener una voz que sea escuchado, que debería usarse para el bien”, manifestó la actriz.

Al respecto, el popular ‘Peluchín’ afirmó que no se burla del peso de la artista, ni de el de nadie.

“Nadie critica el peso, ni el tuyo, ni el de nadie, ¡Decir eso es un disparate! ¿Eso interpretas para victimizarte? Evidenciamos la falta de aceptación que tienes en tus fotos, tú y muchos de la farándula lorcha, mintiendo descaradamente en sus ediciones”, expresó Rodrigo.

Asimismo, indicó que sus redes sociales hacen el bien y alegran la vida de muchos de sus seguidores que a diario están al pendiente de sus publicaciones.

“Mis plataformas le hacen bien y alegran la vida a cientos de miles de personas. Te enviaré por mensaje directo los mensajes que recibo. Llorarás de emoción con las maravillas que me dicen. No necesito productora de contenidos para que me digas que hacer aquí”, finalizó.

