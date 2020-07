La ruptura entre Beto Da Silva e Ivana Yturbe ha desato una gran polémica en todas las redes sociales. Y es que muchas figuras del espectáculo se han animado a comentar sobre el tema, ya que el romance de la parejita duró muy poco.

Uno de los que se pronunció al respecto fue el exconductor de Latina, Rodrigo González, quien aprovechó, fiel a su estilo, para mandarle su ‘chiquita’ a la modelo.

“¿Nos está dando a entender que Mario anda con otra? No cariño, no es que la gente piense eso, es que tú te has encargado despacito y con buena letra que todos lo pensemos”, escribió el presentador en su cuenta oficial de Instagram.

Para el popular ‘Peluchín’, la ‘princesita inca’ y el jugador de Alianza Lima no vivieron una relación como tal, sino fue más bien un “pasar el rato”.

“¿Que romance? Eso fue calentón de cuarentena y ya”, manifestó Rodrigo en sus redes.

