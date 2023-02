Rodrigo González no se calló nada y se refirió a las presuntas candidatas al Miss Perú 2023. Y es que su programa “Amor y Fuego” lanzó EN VIVO una lista de posibles modelos que podrían dejar en alto el nombre de nuestro país. Una de ellas fue Alondra García Miró, que según el conductor no tendría lo suficiente para ganar la corona.

Según el popular ‘Peluchín’, la expareja de Paolo Guerrero es una chica muy hermosa, pero no tendría la talla para un certamen de belleza nacional. “¿Se va a presentar para Miss Perú? No creo. La veo muy guapa, pero no la veo muy Miss, la verdad ante todo”, comenzó diciendo.

Por su parte, la experta en modas, Nicole Akari, señaló que a su parecer, Alondra sí tendría todo el potencial para coronarse como ganadora del Miss Perú 2023.

“Es muy guapa, hasta el momento ella tiene más afianzado el tema. Se le ve más puesta para el concurso, la veo más reina, que junto a las demás chicas”, expresó.

“Hay muchas chicas lindas. Para verla en una tienda por departamento, cuando abro un catálogo, o como foto de portada, ¿pero miss? No creo”, replicó la figura de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR