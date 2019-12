Rodrigo González “Peluchín” sigue opinando de lo que ocurre en el mundo de los espectáculos, pese a que ya no está en televisión. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, adelantó lo que piensa sobre Tilsa Lozano tras las declaraciones de Olinda Castañeda en “El Valor de la Verdad".

El excoonductor de Latina, Rodrigo González “Peluchín” le envió un fuerte mensaje a Tilsa Lozano, luego de que Olinda Castañeda revelara haber encontrado mensaje de ella en el celular de su expareja, el luchador Jack Mora.

“Mañana estamos juntos de nuevo, hablando todo lo que ha ocurrido este fin de semana en el mundo de los espectáculos y sobretodo a ti Tilsa, que una, ya pues fue por gusto, pero dos es por gula. ¿Ahora que vas decir? Todavía tienes la “jeta” de criticar a la Yahaira”, fue el mensaje que dejó Rodrigo González “Peluchín”.

En “El Valor de la Verdad”, la modelo Olinda Castañeda aseguró que el deportista mantuvo salidas y conversaciones con la ex conejita Tilsa Lozano cuando ella mantenía una relación con él. Sin embargo, también aseguró que no se metería a pelear con ‘Tili’ por un hombre que no vale la pena.

Rodrigo González contra Tilsa Lozano