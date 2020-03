Este lunes en Casos del Corazón de Diario OJO, el exconductor de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”, fue nombrado, pues nos llegó un caso de una de nuestros seguidoros.

Alberto de 37 años y quien vive en Barranco, nos contó que su novia sueña con Rodrigo González “Peluchín” y que es muy fan de él al punto que no le presta atención por estar viendo las historias en Instagram.

“Durante nuestras citas calculo que sacará su móvil de su bolso unas diez veces. Le pido que, por favor, guarde su celular y que se enfoque en pasarla bien conmigo. Ella me hace caso por unos minutos, pero luego nuevamente saca su celular para revisar qué cosa ha publicado Rodrigo”, contó en Casos del Corazón.

“El último viernes me enojé con ella porque mientras veía una historia de “Peluchín” dijo: “Este hombre es tan sincero y directo. Además, es muy guapo. ¡Lo amo!”. No podía creer lo que escuchaba y le exigí una explicación. Me dijo que él era su amor platónico, que no me preocupara”, añadió.

Al enterarse de este nuevo Casos del Corazón, Rodrigo González “Peluchín” lo compartió en su cuenta de Instagram y lo hizo con un emoticón de sorprendido.

Cada día, Rodrigo González “Peluchín” sigue aumentando en su número de seguidores.

