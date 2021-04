Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de “Amor y Fuego” dedicaron unos minutos de su programa para referirse a Macarena Vélez, quien quedó en evidencia tras difundirse unas imágenes de ella sin filtro, donde luce muy distinta a lo que se muestra en sus redes sociales.

El popular “Peluchín” aclaró que no quiere burlarse del físico de Macarena pues con filtro o sin filtro “igual se ve regia”.

“No podemos reconocerla, la Macarena Vélez puede pasar por tu costado y no te enteras que es ella, porque la del Instagram es otra”, comentó.

Agregó que, si bien todos usamos filtros en redes sociales, Macarena no estaría conforme con su físico.

“Cuando te cambias la cara, te pones un cuerpo que no es el tuyo, te estiras de un tamaño que no es el tuyo, lo único que reflejas es que no estás conforme contigo”.

“Si eres personaje publico, si eres influencer y ganas dinero, la gente tiene derecho a sentirse estafado (...) cuando la descubre, cuando ella se ve en evidencia, se victimiza. Nosotros nos reímos de cómo quieres darnos gato por liebre”.

