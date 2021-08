La aún esposa de Carlos Galdós, Carla Cabo Ponce de León, se presentó este jueves 12 de agosto en el programa “Amor y fuego”, donde habló de la demanda que el conductor presentó para reducir la pensión de alimentos de sus hijos.

Según Carla Cabo Ponce de León, se trataría de una venganza de parte de Carlos Galdós: “Creo que él tiene alguna sed de venganza o algo así, definitivamente no es para nada justa la reducción que intenta hacer, porque es mucho más del 50%”.

Sin embargo, Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al afirmar que es Carla quien debería tener sed de venganza porque la separación se habría dado por una presunta infidelidad.

“¿Por qué él tendría una sed de venganza hacia ti si lo que yo tengo entendido es que él te fue infiel? Entonces, la que quisiera tener venganza serías tú. ¿Estoy equivocado?”, preguntó Rodrigo González a la aún esposa de Carlos Galdós.

Carla Cabo Ponce de León no negó esta información, pero tampoco lo admitió: “Yo no quiero hablar esas cosas porque no quiero que mis hijos más adelante vean y se dañen con este tipo de información”.

Según Carla, el matrimonio terminó porque “era insostenible”: “Él tiene un carácter difícil, y prefiero dejarlo ahí. Y no éramos compatibles porque yo no soy una persona que se deja, sumisa”.





