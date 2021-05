Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, se ha mostrado en contra del candidato a la presidencia de la República por Perú Libre, Pedro Castillo.

En ese sentido, no pudo evitar compartir en mismo video que Beto Ortiz compartió en su red social, en donde se aprecia a una señora gritándole al candidato por Perú Libre a su llegada a Arequipa, ciudad donde se realizará el debate presidencial previo al día de las elecciones.

En su cuenta de Facebook, Rodrigo González escribió: “Quien quiera que sea la señora que hizo este video y si alguien la conoce, díganle que la admiro”.

LE GRITA

En su arribo y al pisar el aeropuerto de Arequipa, una mujer le grito de manera indignada, asegurando que no saldrá elegido como presidente de la República. “Has inculcado odio a mi país. Tu plan oscuro no va prosperar, me escuchas Pedro, no va prosperar. Lo cancelo”.

Seguidamente agregó: “Tu oscuridad, tu engaño y tu mentira, no va prosperar, somos libres y vas a caer en la fosa que has cavado de mentira y engaño”.

La mujer, cuya identidad se desconoce, finalmente le recordó a Pedro Castillo haber cometido una simple equivocación a la hora de multiplicar. “Falso, vete a trabajar, no tengo por qué mantenerte. Siete años de licencia, descarado. No sabes ni la tabla de multiplicar, nos quieres engañar”.

