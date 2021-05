Carla García revela si tuvo un romance con Jason Day cuando conducían “La casa de los secretos”

La conductora de televisión, Carla García Buscaglia, habló de muchos aspectos inéditos de su vida personal en una reciente entrevista con Milagros Leiva en su canal de Youtube.

La hija del fallecido expresidente Alan García recordó su paso por el programa “La casa de los secretos”, el cual fue producido por Latina TV en el 2012. Dicho programa era la versión peruana del reality show ‘Big Brother’ y Carla era la conductora junto al actor Jason Day.

“Cuando me llamaron a conducirlo me dijeron que el programa tenía una vena política. Me sentía obligada a hacer un montón de cosas que no eran propios de mí, como ponerme un escote o usar falda. A pesar de todo eso, el programa fue un absoluto desastre”, dijo Carla García al programa ‘Vida y Milagros’.

Dijo que en aquella época, literalmente, no tenía ganas ni de levantarse de la cama por los ataques que recibía de la gente.

“Hubo un momento en que yo estaba sola con esta circunstancia horrible de tener un contrato que cumplir, y no me gustaba lo que hacía”.

¿Romance con Jason Day?

La periodista Milagros Leiva fue directa y le preguntó si tuvo un romance con el actor Jason Day, declarado anti fujimorista y anti aprista.

“Cómo me vs a preguntar eso. No, éramos buenos amigos. Yo no me arrepiento de las personas con las que he estado cerca en la vida, yo nunca he sido desleal”, comentó.

Mencionó que su padre, Alan García, siempre mostraba su preocupación por los amigos que frecuentaba.

“Jason fue a Palacio varias veces y conocía a mi papá y la casa de mi papá. Él me hacia creer que me tenía cariño y, además, a mi familia. Yo no podría estar con una persona que odia a mi madre, yo no podría estar con una persona que luego va a hacer un grupo que aborrece a los míos (...) él se mostraba como otra persona, le gente doble cara es peor que la gente mala”, dijo indignada.

“No entiendo por qué es popular odiar. Hay que odiar a Carla García, hay que odiar a Alan García, aún muerto, ¿no? Hay gente que se sostiene en el odio hacia una persona que murió hace dos años”, sentenció.

¿Cómo comenzó la enemistad entre Carla García y Jason Day?

En abril de 2019 Carla García, retuiteó un artículo sobre la ex alcaldesa Susana Villarán, investigada por supuestos sobornos de Odebrecht y la inversión que recibió para su campaña por el ‘No’ a la revocatoria.

García resaltó el nombre del actor Jason Day, como uno de los animadores que recibió remuneración por conducir las convocatorias políticas, y como un examigo de ella y su familia.

En respuesta, el actor nacional indicó en Twitter que “ahora que veo, soy nuevo enemigo de Carla García, quiero decirles a quienes me increpan por nunca hacer comentarios sobre Alan García, que para mí ha sido siempre más importante cuidar el cariño que (incluso hoy) guardo por ella que cualquier asunto público”.

VIDEO RECOMENDADO

El artista del año: Mira la presentación de la “Uchulú” junto a “Sheylón”

La “Uchulú”, trajo como refuerzo a “Sheylón”, pero a pesar del intento no pudo convencer al jurado y termino sentenciada. (Fuente: América TV)

TE PUEDE INTERESAR