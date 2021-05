Luego de que “Amor y Fuego” lanzara la nota de que Paolo Guerrero y Alondra García Miró estarían separados, debido a la declaración de su entrenador técnico en portugués, todo se trató de una equivocación a la hora de la traducción.

Rodrigo González se dio cuenta y tuvo que reconocerlo frente a cámaras. “Paren todo. Cuando uno no hace la tarea y se la copia, pasa eso. Los amigos del Trome están en un error y nosotros en otro por seguir la cuerda”, dijo.

El conductor Rodrigo González reconoció que ellos copiaron la nota del diario local y que el técnico no dice que Paolo Guerrero está pasando un momento de soledad, sino “lesión”. “Él no dice en su momento de soledad, sino en un momento delicado de su lesión. Entonces los amigos del Trome pusieron esto y nuestro equipo de investigación no hizo la tarea y se copió mal”.

Finalmente agregó: ”Las cosas como son. En la mañana hablé con el jefe de informaciones y le dije, cerciorate, y me aseguró. Es un error. Algo de portugués sé”.

Rodrigo González reconoce ‘patinada’ en nota de Paolo Guerrero y Alondra | OJO

