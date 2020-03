Rodrigo González “Peluchín” fue entrevistado por Magaly Medina tras la cancelación del programa “Válgame” de Latina, decisión tomada por el gerente de producción.

Al respecto, Rodrigo González respondió que sí volvería a su excasa televisora, pero solo con una condición.

“Si es que Susana Umbert sale por la puerta falsa, yo entro. Si es que Susana Umbert, la mata programa se va, yo entro”, respondió “Peluchín”, ante la curiosidad de Magaly Medina.

Según “Peluchín”, Susana Umbert les jugó chueco a él y a Gigi Mitre, por lo que no confía en ella. “Sabes que pasa Magaly, cuando las personas te juegan chueco, no es un buen profesional y la vida me ha enseñado quiénes están en ese rubro”, acotó.

Rodrigo González “Peluchín” agregó que la cancelación de “Válgame” de Latina se debió a una suma de malas decisiones, en especial por poner frente a pantalla a personas poco preparadas.

