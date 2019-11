El exconductor de Válgame, Rodrigo González, no fue ajeno al próximo estreno del verano que se aproxima: la película de Jefferson Farfán.

Rodrigo González opinó al respecto pues dijo tener información de primera mano sobre el asunto. En enero, la cinta autobiográfica de Jefferson Farfán, “El 10 de la calle”, se proyectará en todas las salas de cine del Perú.

Al respecto, Melissa Klug se ha pronunciado y se ha molestado por el hecho de que se mencionen a sus niños en la película.

Melissa Klug lamentó que futbolista haya pasado tan poco tiempo con sus hijos durante sus vacaciones en Lima.

Sin embargo, Rodrigo González echó a la chalaca y madre de los dos hijos varones de Jefferson Farfán y reveló la cuantiosa cifra que ella cobra para declarar en televisión.

“He estado leyendo los diarios, vale la pena comentar este roche que hay entre Melissa Klug y Jefferson Farfán”, señaló.

Como se sabe Melissa Klug no va a salir en la película de Jefferson Farfán, pues 'la Foquita' no desea que Melissa Klug hable más de su vida privada.

“No va a salir en su película es como si la hubiera borrado, como si no hubiera existido, como si nunca hubiera pasado 11 años con ella. Ella puede sentir que merezca algo pero es decisión de Jefferson incluirla o no”, relató.

“Dicen que no cobra poco, (Melissa Klug) cobra entre 6 mil a 7 mil soles, por eso yo no la podía tener de invitada porque no había caja chica”, añadió Peluchín entre risas.

rodrigo