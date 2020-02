Rodrigo González acudió a la citación que tenía en la comisaría PNP de Monterrico para brindar su manifestación sobre las denuncias que interpusieron Karen Schwarz, Cathy Sáenz y Susana Umbert.

El exconductor de “Amor, amor, amor” salió de la dependencia policial y declaró a la prensa. Él señaló que estaba muy tranquilo pese a las graves acusaciones de las dos conductoras y de la productora de Latina, quienes lo acusan de “violencia contra la mujer”.

“Sí, me voy como vine, igual de tranquilo y más ancho que largo, jajaja”, dijo Rodrigo González tras recibir el cariño de sus seguidores en los exteriores de la comisaría de Monterrico.

En tanto, “Peluchín” se mostró contento por el informe que “Magaly TV La firme” realizó sobre él. “El pueblo ha escuchado una verdad tan bien dicha y con todas sus letras”, indicó sobre las palabras de Magaly contra Cathy Sáenz.

“Todo iba tan bien hasta que puso esas imágenes del 97, donde flaco favor nos hace a los dos”, bromeó Rodrigo González, quien comentó que cuando era un adolescente no se cuidaba mucho con su alimentación.

“Los dos arruinados, así es, todos tenemos un pasado y había una época donde no me estaba controlando mucho con los alimentos, lo que no se debe hacer”, explicó Rodrigo González.

Video: Marco Antonio Ramón

