Con el lema “no es solo un voto, es tu futuro y no se negocia” y para exigir transparencia en las elecciones 2026, el candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, convocó a la pacífica “Gran Marcha Nacional” para el miércoles 6 de mayo, a las 5 de la tarde en el Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María.

Se trata de una “protesta pacífica”, señaló Rafael López Aliaga, al convocar a través de sus redes sociales a la manifestación política.

Pacífica

La convocatoria enfatiza la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de vigilancia democrática.

“‘Gran Marcha Nacional’ para el miércoles 6 de mayo en el Campo de Marte, a las 5:00 p. m., bajo el lema: ‘No es solo un voto, es tu futuro y no se negocia’. Se llama a la ciudadanía a salir a las calles de manera pacífica para defender la voluntad popular, exigir transparencia total y hacer respetar la verdadera voluntad de los peruanos. ¡El futuro no se negocia, se defiende!”, publicó López Aliaga en su cuenta de Facebook.

Fraude

El manifiesto de la movilización detalla tres ejes principales: garantizar el respeto al derecho al voto, demandar claridad en el conteo y asegurar que prevalezca la decisión ciudadana. Estas demandas apuntan directamente a los organismos encargados de los comicios.

Además, los organizadores han advertido sobre un riesgo de fraude, señalando la posibilidad de que se intente alterar los resultados para favorecer a determinados bloques políticos.

Violencia

Ello se da mientras seguidores de Renovación Popular y Rafael López Aliaga llegaron en la víspera a la casa de Roberto Burneo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde reclamaron asesinarlo y un golpe de Estado militar al estilo de Augusto Pinochet en Chile, en 1973.

“Estamos aquí en tu casa y te vamos jod... todos los días, pedimos un golpe militar y que te saquen muerto, como los militares chilenos sacaron a Allende”, indicó un sujeto en video que es viral y a quien en redes identificaron como un hombre que años atrás atacó con un arma blanca a su padre.