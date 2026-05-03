El analista político y excongresista Juan Sheput criticó al candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, porque “tiene el apoyo económico de la minería ilegal” en su campaña electoral.

Recalcó que la campaña del candidato del sombrero que le entregó el expresidente Pedro Castillo se desarrolla en medio de irregularidades.

Indignado, Sheput reveló haber sido testigo de la gran cantidad de dinero que maneja JPP para captar votos.

Acusa

“Hemos visto cómo ellos han articulado medios de comunicación, recursos económicos, porque Roberto Sánchez de hoy, a diferencia del Pedro Castillo del 2021, tiene el apoyo económico de la minería ilegal”, declaró a Willax TV.

Insistió que “yo mismo he visto con mis propios ojos en Trujillo (capital del departamento de La Libertad) la cantidad de camionetas que manejaba Juntos por el Perú con material publicitario”.

José Domingo Pérez

“Entonces, a esos recursos económicos agrégale la desfachatez, la presencia de José Domingo Pérez en el caso de Pedro Castillo”, acotó en referencia al exfiscal que hoy, además de abogado de Pedro Castillo, se abraza con Roberto Sánchez y es posible ministro si este es presidente.

Sheput remarcó que Sánchez “desea colocar a (José) Domingo Pérez como ministro de Justicia, con lo cual demuestra que la justicia ha estado politizada en el Perú y ha tenido objetivos políticos de perjudicar a aquellos que podrían ser sus rivales”.

“Pedir pruebas sobre un fraude es absurdo. Basta con que haya indicios”, recalcó Sheput en la línea de Rafael López Aliaga.