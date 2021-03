Rodrigo González utilizó unos minutos de su programa para referirse al nuevo tema de Micheille Soifer, “La Nena”, canción que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en Youtube.

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ no pudo evitar, fiel a su estilo, comentar en tono de burla sobre la nueva incursión de la exchica reality en el ámbito musical. Incluso la comparó con los inicios de Leslie Shaw.

“Tiene lo suyo... Pero me suena un poco Leslie Shaw en sus inicios o ¿es mi idea? Nunca la había escuchado y de pronto la escucho, puedo pensar que es Leslie Shaw, parece ah”, dijo el presentador entre risas.

“Ella a mi me parece regia, pero no me parece una canción que a la primera sea pegajosa, pero si está buena, solo que a mi me gusta de arranque pegajosa para que tumbe y retumbe”, agregó Gigi Mitre.

