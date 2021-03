Rodrigo González sabía que el matrimonio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano tenía fecha de caducidad. En varias ocasiones, el popular “Peluchín” había señalado que el abogado no era santo de su devoción, pero que optaba por respetar la decisión de su entonces “amiga”.

Una de esas advertencias la hizo en junio de 2016, cuando Gonzalez le advirtió públicamente a Magaly Medina que no debía casarse con el notario Alfredo Zambrano debido a las fuertes “diferencias” que ambos tenían y que, incluso, provocó una larga ruptura de ocho meses.

González, quien en ese entonces era conductor del programa ‘Amor, amor, amor’ en Latina, conocía todos los problemas de la relación entre la conductora de televisión y el abogado, por lo que consideró que un matrimonio no resolvía las diferencias.

“Definitivamente no es la persona que me gusta para mi amiga. Pero es una decisión de ella y si ella cree que un matrimonio va a solucionar las diferencias, le deseo todo lo mejor y bien por ella”, advirtió ‘Peluchín’ en su programa tras enterarse que Magaly se había no solo reconciliado con su notario, sino que estaban comprometidos.

“No voy a ser hipócrita. No voy a decir nada que no tenga que decir. A los amigos no se les tiene que condicionar ni escoger los novios, uno solo los apoya”, agregó, evidentemente incómodo.

¿Por qué Rodrigo González no quería al notario?

Rodrigo González nunca tuvo problemas en decir que Alfredo Zambrano no era de su agrado. En aquel tiempo, Rodrigo y Magaly eran “íntimos” y hasta lloraron juntos en un programa que conducía la ‘Urraca’ en Latina.

Rodrigo González encaró la conductora por enemistarlo con su esposo al contarle todas las opiniones que tenía sobre la relación. Rodrigo también le reclamó a Magaly que Zambrano interfiriera en su amistad, motivando su alejamiento.

“Me dolía que no vivieras conmigo cosas por parcializarte, cuando tú y yo hablamos te dije no permitas esto, no te dejes esto, pero tú lo hacías por amor. Luego regresabas y le contamos, generabas una enemistad entre él y yo (...) Yo siempre te voy a cuidar aunque me cueste un año más sin verte, así tu novio me odie”, dijo Rodrigo González en la recordada entrevista con Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR