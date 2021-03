Magaly Medina ha descartado que una infidelidad sea el motivo de su inminente divorcio con el notario Alfredo Zambrano, tras cuatro años de matrimonio. “Debo enfatizar que aquí no hay terceras personas ni de mi parte, ni de su parte, y que lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene, y creo que él es lo mismo que me desea”, dijo, conmovida, la popular ‘Urraca’ durante su programa en vivo.

Sin embargo, hace un año - en marzo de 2020 - el polémico “Zorro” Zupe arremetió contra la periodista Magaly Medina en su cuenta de Twitter, donde dejaba entrever que Zambrano le había sido infiel.

En aquellos tiempos, Ricardo Zuñiga había estado en el ojo de la tormenta por sus fuertes calificativos contra la madre de una niña que fue asesinada en Independencia, lo que le costó ser retirado de la conducción de “Válgame”, programa que salía en Latina.

¿Qué dijo el ‘Zorro’? A través de Twitter, el “Zorro” Zupe respondió a una publicación de Diario Ojo donde Magaly Medina criticaba a Michelle Soifer. La “urraca” había dicho: “Cada uno es libre de estar con el vago que quiera”.

Ante ello, el “Zorro” Zupe escribió: “Y cada una es libre de aguantar los cuernos que quiera, con botar el colchón no se borra la infidelidad querida!”. Esta publicación fue luego borrada por el propio Ricardo Zuñiga minutos después.

Magaly Medina sobre rumores de infidelidad

Magaly Medina, en varios de sus programas, se habría pronunciado sobre supuestos rumores de infidelidad de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, ante las indirectas que enviaban los entonces conductores de “Válgame”.

“A mí no me van a borrar una sonrisa de la cara, así me presenten un ampay de alguien amado, no me borrarían la sonrisa de la cara, la vida es así, mientras tanto, ahora soy una mujer feliz y el día que quieran echar a mandar rumores, eso es bajo, es cochino, me río porque son patéticos, ni siquiera hacen un ampay de un conejo saliendo de la madriguera”, dijo la periodista entre risas.

